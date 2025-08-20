E’ un fine estate infuocato a San Giorgio del Sannio, con il dibattito politico inevitabilmente monopolizzato dal tema acqua.

Mentre continuano le schermaglie tra maggioranza e opposizione, le sospensioni del servizio non si fermano: lunedì lo stop si è presentato già nel tardo pomeriggio, mettendo in seria difficoltà, oltre le tante persone che avevano bisogno di una semplice doccia, tanti esercizi commerciali, in particolare bar, pub e ristoranti, che devono adattare le esigenze a questa piaga, settimana dopo settimana più insostenibile. Anche ieri si sono verificati distacchi, con San Giorgio in buona compagnia, non nel solo Medio Calore.

