E’ stata presentata ieri mattina a Benevento, presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori, la 15esima edizione di Riverberi, il festival ideato e diretto da Luca Aquino. Assente il direttore artistico, reduce da un tour nei Balcani e influenzato, hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco del comune capofila (Castelpoto) Vito Fusco insieme al vice Cosimina Caruso, il sindaco di San Martino Sannita Angela Martignetti, il presidente del Consiglio comunale di Sant’Angelo a Cupolo Gennaro Pontillo con l’assessore alla Cultura Adua Forni, l’assessore alla Cultura di San Nazzaro Tiziana Varricchio e l’assessore comunale di San Leucio del Sannio Giustino Leone.

