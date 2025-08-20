L’istituto ‘Galilei-Vetrone’ polo d’eccellenza per collegamento scuola-lavoro

Un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa, per offrire agli studenti ambienti moderni e dinamici, con tecnologie avanzate e metodologie didattiche innovative, per garantire loro opportunità reali di crescita personale e professionale e per una formazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri ragazzi e del Paese.

E’ l’obiettivo che si è posto il ministro Valditara con i campus formativi, una delle riforme avviate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara. Tra i 54 progetti selezionati, figura anche quello proposto dall’istituto di istruzione superiore “Galilei-Vetrone”, uno dei 6 premiati in Campania sulle 436 candidature pervenute a livello nazionale, a conferma del grande interesse del sistema scolastico verso le innovazioni promosse dalla filiera tecnologico-professionale.

