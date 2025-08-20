Si torna a fare sul serio. Un giorno e mezzo di relax è stato sufficiente per ritemprare mente e muscoli dei giallorossi, bisognosi di un po’ di meritato riposo dopo un periodo particolarmente intenso sul piano del lavoro fisico e non solo, prima di inoltrarsi nella settimana di preparazione al debutto in campionato. Iniziata ieri pomeriggio, quando Maita e compagni si sono ritrovati all’antistadio ‘Imbriani’ per la prima seduta di allenamento con vista sulla trasferta di Crotone. Un esame subito severo per la Strega, contro una squadra che ha perso per strada qualche pedina, ma che ha mantenuto l’ossatura della passata stagione e che quindi in questo momento può contare sul vantaggio, tutt’altro che trascurabile, della conoscenza: sia all’interno del gruppo squadra che delle richieste tattiche dell’allenatore.

