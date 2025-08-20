Nessuna novità nelle ricerche di Nicola Paolozza a Baselice. Si cerca ancora l’ex Sindaco del Centro fortorino, scomparso, ormai, da più di una settimana. L’ultimo avvistamento da parte di un concittadino risale allo scorso lunedì, da allora nessuna notizia dell’uomo, che sembra essere scomparso nel nulla. Le ricerche vanno avanti dallo scorso mercoledì, dopo l’allarme lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi più in contatto con l’uomo. Una squadra di ricerca che ha coinvolto Vigili del Fuoco con unità speciali TAS, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Misericordie e anche tanti cittadini che, a seguito dell’appello del Sindaco Massimo Maddalena, si sono uniti alle ricerche.

