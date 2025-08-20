Tutto bene quel che finisce bene. La buona stella ha giocato un ruolo più che decisivo in favore di un giovanotto che, altrimenti, avrebbe corso seri, serissimi rischi. I fatti si sono verificati nella nottata tra lunedì e martedì in una zona rurale del territorio di Sant’Agata de’ Goti. Un giovane di 19 anni residente nel nord Isclero del Centro saticulano stesso stava percorrendo la strada provinciale che da Bucciano conduce a Frasso Telesino quando, all’incirca in corrispondenza della zona dei Paolini – laddove sono in essere i lavori di completamento del locale tratto della Fondovalle Isclero – per motivi che sono in corso di accertamento, è uscito fuori strada.

