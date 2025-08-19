Avanzamento procedurale per l’intervento Anas “SS 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina).
Perfezionate e finalizzate le procedure di esproprio già avviate da tempo per diversi fondi, per un importo corrisposto ai proprietari per 153mila euro.
Un progetto di rilievo con proiezione nella direzione del rafforzamento collegamenti viari tra Campania e Puglia.
