Le opposizioni non ci stanno e rilanciano. Le falle del servizio idrico e il serbatoio di via Toppa continuano a tenere banco a San Giorgio del Sannio, dove ieri entrambi i gruppi di minoranza non hanno lasciato correre le frecciate della maggioranza Ricci che, tra le altre cose, aveva tirato in ballo le modalità di gestione dell’acqua del passato.

‘San Giorgio protagonista’ ha rilanciato le accuse di immobilismo, mentre da ‘San Giorgio futura’ è arrivata la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico centrato sui lavori alla struttura di via Toppa dove – come attestato da un documento dell’amministrazione – ci sono problemi tecnici da risolvere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia