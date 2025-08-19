San Bartolomeo in Galdo svela l’opera dedicata a Rocky Marciano

Lo scorso week-end il borgo di San Bartolomeo in Galdo ha ospitato due importanti eventi: la Sagra del Pomodorino e il Festival Rocky Marciano. La Sagra è alla sua terza edizione e rientra nell’ambito della Festa dell’Emigrante finanziata con il fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 della Regione Campania. Il sindaco Carmine Agostinelli lo definisce “un giorno per celebrare il nostro “oro rosso”, coltivato senza irrigazione grazie a un microclima unico, che regala un sapore dolce, intenso e… semplicemente inimitabile”.

