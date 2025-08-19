E’ stata presentata nel corso di una Conferenza Stampa alla Rocca dei Rettori la 43esima edizione della “Festa del Vino” a Castelvenere, uno degli appuntamenti più rilevanti di fine agosto nel Sannio.

Da giovedì 21 a domenica 24 agosto si ripropone dunque il cartellone del pluridecennale evento con un fitto calendario che oltre alla degustazione dei prestigiosi e rinomati prodotti della cultura e della tradizione enologica del Comune “più vitato d’Italia” con le sue Cantine tufacee, scavate nel sottosuolo del centro abitato, prevede momenti significativi e suggestivi a partire dal Palio delle Botti delle ore 18.30 di giovedì 21 al Corteo storico di Castelvenere delle ore 18 di domenica 24 agosto, alla Visite guidate alle Cantine Tufacee, al Tour sul territorio senza dimenticare le tappe fisse di tutti i quattro giorni dopo le 24 ai piedi della Torre Venere per le degustazioni.

