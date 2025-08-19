Poco più di un anno e mezzo fa, Francesco Farese, dopo mesi di distinguo, lasciava la maggioranza e passava all’opposizione. Abitualmente i salti della quaglia avvengono in direzione opposta.

Quanto le è costato?

“Abbandonando la maggioranza ho rinunciato alla delega all’Istruzione ed alla presidenza di una Commissione Consiliare. Mancavano 4 anni di consiliatura e ho scelto di farli all’opposizione, sottoponendomi anche alla gogna mediatica che il mastellismo militante ha provato a lanciare. Ma lo rifarei convintamente”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia