“Strada Provinciale 9 – Fondo Valle Sabato, un pericolo quotidiano: ho chiesto l’intervento del Prefetto! Una delle arterie più importanti per la viabilità tra Benevento e Avellino è ormai ridotta a un colabrodo: buche, segnaletica assente, banchine invase da erbacce e nessuna manutenzione da parte della Provincia di Benevento! Incidenti sempre più frequenti, anche mortali… L’ultimo ha portato via un giovane di appena 35 anni. È inaccettabile che si continui a ignorare il grido d’allarme di cittadini, residenti e amministratori!” quanto ribadito dall’esponente Lega, Luigi Barone, responsabile Enti Locali Lega Salvini Premier in Campania.

