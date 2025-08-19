Solo un grande spavento ma, fortunatamente, almeno come da informazioni disponibili, nessuna conseguenza seria. Pomeriggio comunque di preoccupazione quello che domenica si è vissuto in Valle Caudina per le sorti di un uomo incappato in un incidente mentre passeggiava in una zona boschiva alle pendici del monte Taburno. Come da prime ricostruzioni, il soggetto in questione – si tratterebbe di un uomo del territorio – stava passeggiando in una zona a ridosso tra i territori di Cirignano e di Montesarchio quando, probabilmente a causa di una semplice scivolata, è rovinato al suolo precipitando per diversi metri in un dirupo. Il medesimo avrebbe anche tentato di risalire lungo le pareti scoscese del dirupo stesso ma, dopo vari tentativi, si è reso conto che l’impresa era troppo ardua e che comunque non sarebbe riuscito nell’intento senza rischiare la personale incolumità.

