Gaetano Auteri scruta l’orizzonte e vede solo Crotone. Da uomo pragmatico qual è, il tecnico del Benevento resta ancorato alla realtà e, piuttosto che pensare alle novità che potrebbero arrivare da un mercato destinato nuovamente a decollare, preferisce concentrarsi esclusivamente sull’esordio in campionato, in programma lunedì sera a Crotone. Don Tano tiene il mirino ben puntato sull’appuntamento dello ‘Scida’ e lo stesso chiederà di fare anche ai suoi uomini che questo pomeriggio si ritroveranno all’antistadio ‘Imbriani’ per inoltrarsi nella settimana di preparazione alla sfida contro i pitagorici.

