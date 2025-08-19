Ultimo appuntamento agostano della rassegna ScenAria. Il progetto è fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dai Santacrocesi, gente appassionata di teatro, gelosa custode della propria storia, sempre pronta ad accogliere e a dialogare con personaggi illustri del mondo culturale e artistico del panorama italiano più avanzato e dinamico della contemporaneità: artisti a tutto campo, registi, attori, musicisti, drammaturghi, scrittori, studiosi, saggisti, antropologi.

