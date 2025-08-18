A San Giorgio del Sannio non si ferma la disputa sul nuovo serbatoio in via Toppa.

Dopo la ricostruzione della ultima fase dei lavori – dalla quale è emerso una problema di perdite dopo le prove di carico – i due gruppi di opposizione sono tornati a criticare l’amministrazione Ricci, sia sul peso delle concause delle continue sospensioni idriche, sia sulla messa in funzione del serbatoio stesso.

La squadra Ricci ha controreplicato, senza abbandonare la sua posizione sulle condotte colabrodo, ma ha anche rilanciato alcun delle accuse agli avversari politici già formulate in una vecchia seduta del Consiglio comunale: “Il serbatoio di via Toppa non è una soluzione miracolosa, ma un tassello tecnico: Come già spiegato nel nostro video l’opera ha presentato difetti strutturali (perdite e problemi nelle condotte) che sono stati affrontati con serietà, responsabilità e interventi mirati. Parliamo di collaudi tecnici, non di ‘verniciature estetiche’. È, dunque, assolutamente erronea e fuorviante la nota dell’opposizione secondo la quale i lavori sarebbero stati interrotti e non più ripresi.

