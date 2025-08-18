Per chi non si vuole voltare dall’altra parte. Questa è la storia di Olena che, qualche notte fa ha messo a rischio la personale incolumità per salvare un cagnolone che era stato investito lungo la Fondovalle Isclero. E che era restato lì immobile, esposto al rischio concreto di essere impattato da ulteriori vetture con esiti che sarebbero stati fatali.

Olena, che ha raccontato la propria esperienza sui social, è una figura consolidata nel mondo dell’associazionismo animale svolgendo da anni l’opera di volontaria dedicandosi al benessere dei trovatelli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia