Per incamminarsi nel migliore dei modi verso l’inizio di un percorso tanto lungo quanto tortuoso, la via maestra resta sempre il successo. Quello che il Benevento ha conquistato nel match di Coppa Italia Serie C contro il Guidonia Montecelio rappresenta senz’altro l’innesco ideale per riannodare il filo con il calcio che conta e prepararsi al vero debutto, in programma fra sette giorni a Crotone. Un appuntamento a cui la Strega si presenterà con il serbatoio della fiducia bello carico, con qualche riserva sul piano fisico (normale in questa fase iniziale della stagione) e anche con la speranza di poter contare su qualche pedina in più. Perché anche la prima sfida ufficiale di quest’annata l’ha certificato: nonostante il grande lavoro fatto finora, la rosa a disposizione di Auteri non può essere considerata completa.

