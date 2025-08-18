La Giunta del Comune di Colle Sannita ha deciso di approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana piazza G. Flora.

L’amministrazione comunale, infatti, ha intenzione di effettuare un intervento di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, e in particolare un ampliamento e un miglioramento funzionale della Piazza G. Flora, mediante la realizzazione di un’area da destinare a fini diversi di pubblica utilità (mercato scoperto, parcheggio, luogo di aggregazione, verde pubblico).

