Massiccio dispositivo di prevenzione dei reati e controlli per la sicurezza attuato su disposizione del Questore di Benevento dagli agenti della Polizia di Stato in servizio nel territorio beneventano. Segnatamente, i poliziotti hanno vigilato sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche prossime al capoluogo, che nei diversi comprensori, effettuando controlli a 1.240 persone e 494 veicoli, nell’intento di garantire la sicurezza su strada, con particolare attenzione anche all’uso improprio dei telefoni cellulari durante la guida e al tasso alcolemico riscontrato nelle persone alla guida di veicoli.

