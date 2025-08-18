Servizi ambientali in trasformazione. Secondo Donato Madaro, amministratore unico di Asia Benevento, c’è un vento di cambiamento che soffia tra le strade di Benevento. Lo si percepisce nei cantieri aperti, nei nuovi spazi che prendono forma e nella volontà di costruire un futuro più pulito e ordinato per la città. Asia Benevento, sotto la guida dell’Amministratore Unico Donato Madaro, sta ridisegnando il volto dei servizi ambientali con progetti che uniscono innovazione, sostenibilità e attenzione per le esigenze dei cittadini.

Dall’impianto di selezione multimateriale di ultima generazione, che sarà pienamente operativo entro la fine dell’anno, agli Ecopunti di quartiere pensati per una raccolta differenziata più semplice ed efficace, fino alla riqualificazione completa dell’Ecocentro comunale: ogni intervento è un tassello di un mosaico più ampio. L’obiettivo è chiaro: rendere Benevento un modello di gestione ambientale moderna e partecipata.

