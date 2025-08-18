Elaborazione della Cgia di Mestre sulla variazione per lo stock d’imprese artigianali tra 2023 e 2024 con un netto decremento sia su scala nazionale che nei comprensori regionali del numero aziende. Una crisi generalizzata cui non fa eccezione l’artigianato sannita. Nel 2024 perse 169 aziende per una variazione del -3,6 per cento: da 4.748 a 4.579 intraprese. Flessione seria, ma in relazione alla dinamica nazionale e regionale contenuta nella percentuale. Sulle 107 circoscrizioni italiane monitorate, il beneventano si piazza 92esimo, per tasso di variazione negativa: infatti il dato medio nazionale corrisponde ad una contrazione pari al -5 per cento e quello medio aggregato campano si attesta al -4 per cento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia