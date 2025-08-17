Violenta grandinata di Ferragosto, agricoltura in ginocchio nel Sannio

La Cia – Agricoltori Italiani della Campania ha espresso forte preoccupazione per la violenta grandinata che a Ferragosto ha colpito duramente la provincia di Benevento, interessando in modo particolare le aree del Fortore, della Valle Telesina, del Taburno e Contrada San Vitale a Benevento.

L’evento atmosferico, di eccezionale intensità, ha provocato gravi perdite alle colture, con conseguenze pesanti soprattutto per vigneti e oliveti, compromettendo una parte consistente della produzione agricola locale.

