Occorre istituire un tavolo di confronto per redigere un bilancio sociale del territorio, strumento che dovrebbe raccogliere e analizzare in modo sistematico le performance di tutti i servizi pubblici che interessano la comunità: dalla sanità ai trasporti, dall’ambiente ai servizi alla persona. E’ la proposta del Tribunale per i diritti del malato Nicola Boccalone. A sui dire, sarebbe auspicabile dare spazio ad una voce collegiale per elaborare un documento che, con dati aggregati, fotografi annualmente lo stato dei servizi, con indicatori chiari e misurabili. “Il bilancio sociale territoriale, secondo la visione dell’Associazione, è da redigere con slancio e lealtà di confronto e con la partecipazione di tutte le realtà del territorio di riferimento – Istituzioni e/o Enti regolatori e gestori di servizi pubblici, rappresentanti delle parti sociali e il mondo associativo – e diventare, così, il punto di partenza per valutare realmente i risultati gestionali da porre a base di una futura e consapevole programmazione per il territorio, nel rispetto del patto sociale con il cittadino”.

