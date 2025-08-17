C’è un luogo unico al mondo dove l’oro del grano si trasforma in straordinarie opere d’arte. È Foglianise, nel cuore dell’entroterra campano, dove ogni anno, il 16 agosto, passato e futuro si intrecciano in un antico racconto proteso verso l’avvenire.

La Festa del Grano 2025 è stata un incontro con la storia, la fede e la creatività, che sono al centro di una manifestazione riconosciuta dalla Regione Campania come grande evento di rilevanza internazionale.

Quest’anno protagoniste sono state le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, omaggiate attraverso i loro simboli più rappresentativi. Tra i carri hanno incantato la Porta Santa del Giubileo 2025 e il Casino di Caccia di Punta Licosa.

