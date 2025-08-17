L’intervista – 5 Stelle, Gerardo: «Con Mastella? Mai, perderemmo voti e credibilità»

Se la coordinatrice provinciale si guarda bene dall’affrontare il tema delle alleanze, specialmente quelle future, le Comunali del capoluogo, non così Orazio Gerardo, coordinatore del Forum Tematico Acqua del Movimento 5 stelle del Sannio, già portavoce comunale M5S di Montesarchio e membro del Gruppo Territoriale Montesarchio – Valle Caudina. L’esponente pentastellato ribadisce il “no” ad un’eventuale intesa con Mastella, indipendentemente dalle alchimie dialettiche di Sabrina Ricciardi che, si ricorderà, i Gruppi Territoriali di Montesarchio e dell’Alto Tammaro (e non solo loro), ad aprile decisero di sfiduciare, inviando un documento al coordinatore regionale, Salvatore Micillo, e al Comitato Nazionale per i Rapporti Territoriali, evidenziando la necessità di sostituire la coordinatrice per Benevento e provincia. Iniziativa della quale nulla si è più saputo. Ora, l’intervento di Orazio Gerardo mira ad alimentare il dibattito sulla complicata vicenda Acqua pubblica.

