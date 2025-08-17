L’intervista – 5 Stelle, Gerardo: «Con Mastella? Mai, perderemmo voti e credibilità»

115

Se la coordinatrice provinciale si guarda bene dall’affrontare il tema delle alleanze, specialmente quelle future, le Comunali del capoluogo, non così Orazio Gerardo, coordinatore del Forum Tematico Acqua del Movimento 5 stelle del Sannio, già portavoce comunale M5S di Montesarchio e membro del Gruppo Territoriale Montesarchio – Valle Caudina. L’esponente pentastellato ribadisce il “no” ad un’eventuale intesa con Mastella, indipendentemente dalle alchimie dialettiche di Sabrina Ricciardi che, si ricorderà, i Gruppi Territoriali di Montesarchio e dell’Alto Tammaro (e non solo loro), ad aprile decisero di sfiduciare, inviando un documento al coordinatore regionale, Salvatore Micillo, e al Comitato Nazionale per i Rapporti Territoriali, evidenziando la necessità di sostituire la coordinatrice per Benevento e provincia. Iniziativa della quale nulla si è più saputo. Ora, l’intervento di Orazio Gerardo mira ad alimentare il dibattito sulla complicata vicenda Acqua pubblica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articoli collegatidagli autori