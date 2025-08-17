Tutta Baselice si è mobilitata per trovare Nicola Paolozza, scomparso ormai da lunedì.

L’allarme è scattato mercoledì, e da allora lo stanno cercando Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Misericordie e anche tanti cittadini.

Le ricerche si sono concentrate in una zona dove Paolozza era solito recarsi, ma fino ad ora dell’uomo nessuna traccia. Nella giornata di ieri molti i volontari che si sono uniti all’appello del sindaco Massimo Maddalena.

