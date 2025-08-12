Milano: donna investita e uccisa, minori potrebbero essere affidati a comunità

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – I minori coinvolti nell’incidente mortale in cui ieri, lunedì 11 agosto, ha perso la vita Cecilia De Astis, 71 anni, potrebbero essere affidati a una comunità e allontanati dalle famiglie che non hanno vigiliato. E’ una delle possibilità fornite alla legge in casi analoghi.

Per ora – non essendo i minori scappati – non c’è l’urgenza di decidere sul futuro dei bambini – tra gli 11 e i 13 anni (tra loro anche una bambina) – che sono riusciti, su un’auto rubata a un turista, a provocare l’impatto mortale in via Saponaro, in zona Gratosoglio. Alla guida della Citroen c’era un ragazzino di 13 anni.

Oltre alla Procura per i Minorenni che potrebbe valutare un provvedimento amministrativo – sotto i 14 anni non si può essere processati – sul caso potrebbe pronunciarsi anche la procura ordinaria per eventuali responsabilità genitoriali.