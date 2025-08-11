Giustizia: Zanella, ‘Meloni si ponga problema politico presenza Nordio al governo’

Roma, 11 ago (Adnkronos) – “Il ministro Nordio si comporta con tale superficialità, mista a cinismo e arrogante considerazione delle opposizioni e di tutto il mondo della magistratura, che Meloni dovrebbe porsi il problema politico della sua presenza al governo”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

“Dopo il caso Almasri, dopo le coperture che ha offerto al sottosegretario Delmastro per il noto caso delle rivelazioni dei segreti d’ufficio, Nordio si è contraddistinto per un atteggiamento di spocchiosa arroganza nei confronti delle opposizioni in parlamento e per l’aggressività nei confronti della magistratura, con la quale non ha voluto aprire nessun confronto sul tema della separazione delle carriere -prosegue-. Sulla drammatica situazione delle carceri ci sembra fuori dal mondo. Non solo smentisce l’emergenza sovraffollamento e quella dei suicidi ma persiste nel negarla. Per il paese e’ un problema, possibile che per Giorgia Meloni non sia almeno imbarazzante?”.