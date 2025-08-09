**Dazi: Tajani, ‘piano straordinario per export funziona’**

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il piano straordinario per l’export funziona. Diversificare i mercati internazionali nei quali esportare i nostri prodotti è la strategia giusta per contrastare l’effetto negativo dei dazi americani. Nel primo semestre del 2025 l’export italiano verso i Paesi extra Ue registra una crescita dell’1,3%, che sale a +2% al netto dell’energia”. Lo sottolinea il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.
“Bene -spiega- le esportazioni verso Emirati Arabi, Brasile, Svizzera, Spagna e Arabia Saudita, risultati ottenuti anche grazie alle nostre missioni strategiche. La qualità e la varietà merceologica del Made in Italy non hanno confini. L’export farà ancora da traino alla crescita economica. Proseguiamo verso l’obiettivo dei 700 miliardi di euro di esportazioni annue”.

