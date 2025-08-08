Sigilli per l’impianto di trattamento e recupero di rifiuti per la produzione di compost di Sassinoro. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri forestali, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento che contesta i reati di deposito incontrollato di rifiuti e getto pericoloso di cose. In particolare, l’indagine originava da plurime denunce presentate a partire dall’anno 2022 da residenti in zona ed esponenti delle istituzioni locali, i quali lamentavano odori molesti provenienti dall’impianto di compostaggio, munito di autorizzazione regionale emessa nell’anno 2018, nonché la presenza, all’esterno dell’impianto, di tracce di percolato verosimilmente provenienti dalla struttura.

