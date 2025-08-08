Il Consiglio comunale di Ponte ha ricevuto ieri la comunicazione ufficiale delle dimissioni irrevocabili ed immediate del consigliere Giuseppe Corbo, capogruppo di minoranza nonché avversario dell’attuale sindaco alle scorse elezioni. Con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, al sindaco e al segretario comunale, Corbo ha spiegato le ragioni della sua decisione, sottolineando che «la decisione è maturata per motivi strettamente personali, che non mi consentono di proseguire l’impegno assunto con la dovuta attenzione e continuità che il ruolo richiede».

Giuseppe Corbo, figura storica della politica locale, lascia così la massima istituzione cittadina a quarant’anni dalla sua prima elezione. Nella lettera il consigliere ringrazia «tutti i candidati della lista ‘Per Ponte’ e i tantissimi elettori che con il loro contributo e il loro voto, hanno reso possibile un risultato significativo e lusinghiero».

