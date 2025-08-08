Eleonora Evi, deputata del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione parlamentare relativa alla realizzazione di un grande allevamento nel territorio comunale di Morcone, in provincia di Benevento.

L’impianto risulta localizzato a ridosso di abitazioni civili e in prossimità di un corso d’acqua, in un contesto che pone interrogativi sul rispetto delle normative e sulla compatibilità ambientale dell’intervento. La vicinanza con le case e la particolare sensibilità dell’area coinvolta rendono necessario un approfondimento serio e puntuale da parte delle autorità competenti.

