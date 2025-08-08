Sì al progetto per la manutenzione del castello normanno.

E’ una delle recenti decisioni assunte dalla giunta Cataudo, che ha rilevato la necessità di compiere interventi straordinaria e una messa in sicurezza della copertura del maniero perché, come si legge nella delibera 148 del 29 luglio, risulta gravemente deteriorata a causa di infiltrazioni “che mettono a rischio l’integrità strutturale e la fruibilità dell’immobile”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia