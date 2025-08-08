Il modo migliore per prepararsi a quel che sarà tra otto giorni. A poco più di una settimana dal debutto ufficiale, arriva una verifica importante sulla consistenza di un Benevento che questo pomeriggio sarà impegnato nell’ultimo collaudo prima dell’esordio in Coppa Italia Serie C, in agenda per il 16 agosto al ‘Vigorito’ contro il Guidonia Montecelio. Superati i primi ostacoli stagionali e dopo aver saltato, non per scelta propria, il test match con la Ternana, ora la Strega rimette piede in campo per misurare i progressi e lo fa contro un avversario decisamente più attrezzato, se non altro perché di categoria superiore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia