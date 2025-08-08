Fase conclusiva per l’esperienza di Gennaro Volpe al vertice dell’Asl di Benevento. Ieri il commiato con il Prefetto, Raffaela Moscarella e successivamente anche con i dipendenti dell’azienda sanitaria, nella sala conferenze in via Oderisio. “Orgoglioso di questi sei anni, avventura emozionante, mi ha dato tanto. Sono stati anni complicati, anche difficili, in particolare per l’emergenza Covid che azienda e dipendenti hanno affrontato bene. Li ringrazio. Oggi è un’azienda completamente rinnovata e informatizzata, ci sono tutti gli ambulatori, c’è l’hospice, c’è l’ospedale di comunità, tante cose, attrezzature risonanza magnetica, mammografi, tac, nuove strutture e altro verrà. Mi dispiace che non potrò inaugurare le case e gli ospedali di comunità in via di realizzazione”, quanto asserito alla stampa dal direttore generale uscente rispetto un bilancio sui due mandati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia