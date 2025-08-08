A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti per il 2026

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Mirabilandia guarda già alla prossima stagione, ma con una sorpresa per chi non vuole aspettare: da oggi è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il 2026, e per chi lo fa per la prima volta l’ingresso è gratuito per il resto del 2025. Un’occasione perfetta per iniziare subito a godersi le attrazioni del parco, comprese quelle da Guinness dei primati, la nuovissima area Nickelodeon Land, gli show, gli eventi estivi in corso, oltre alle imperdibili atmosfere di Halloween, sempre molto attese dai visitatori.

Come sempre, Mirabilandia propone diverse tipologie di abbonamento, pensate per adattarsi alle esigenze e agli interessi di tutti. Ci sono opzioni più essenziali, per chi cerca solo l’accesso al parco, e altre più complete, che includono anche Mirabeach, parcheggio gratuito, sconti nei negozi e nei ristoranti, biglietti omaggio per amici e persino l’ingresso libero in altri parchi europei del gruppo Parques Reunidos.

Diverse tipologie di abbonamento (Bronze, Silver, Gold, Vip) con servizi e fasce di prezzo crescenti e, per chi preferisce non pagare tutto in una volta, c’è la possibilità di rateizzare l’importo in tre quote, senza interessi, grazie a Scalapay. Chi si abbona ora non solo si assicura un anno intero di divertimento nel 2026, ma può iniziare subito a vivere l’esperienza Mirabilandia già quest’estate.