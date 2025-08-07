Ucraina: Mosca, ‘droni di Kiev hanno colpito raffineria petrolio a Krasnodar’

Mosca, 7 ago. (Adnkronos) – La Federazione Russa ha dichiarato che, a seguito di un attacco con drone nel territorio di Krasnodar, la raffineria di petrolio di Afipsky e un’unità militare sono in fiamme. Lo ha riferito il canale Telegram di Astra. La notizia è stata confermata dal Servizio russo per le situazioni di emergenza (Sistema statale unificato per la prevenzione e l’eliminazione delle situazioni di emergenza della Federazione Russa).

Il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato che l’attacco con drone è stato respinto nelle acque vicino a Novorossijsk, scrive il canale Telegram Baza. La città ospita un porto, il terminal per il carburante di Novorossijsk e il terminal di Transneft. Si è verificato anche un attacco con un drone a Surovikino, nella regione di Volgograd, nella Federazione Russa.

“Stasera, le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno respinto un attacco di droni contro strutture nella regione di Volgograd. Non ci sono state vittime. Un incendio è scoppiato in un edificio amministrativo presso la stazione ferroviaria di Surovikino, che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco”, ha dichiarato il governatore della regione, Andrey Bocharov.