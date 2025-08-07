La Polizia di Stato di Benevento ha denunciato in stato di libertà un uomo residente nella provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, per un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano.

Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e prevenzione della criminalità diffusa, personale della Squadra Volanti della Questura di Benevento ha sorpreso un uomo che, con fare affabulatorio, tentava di vendere ad un anziano del luogo orologi e bracciali di scarso valore, proponendoli come elementi di pregio ad un prezzo conveniente.

