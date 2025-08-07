Incidente stradale serio ieri in città, tra via Addabbo e via Ferranini, incrocio alle spalle del santuario del Sacro Cuore e a ridosso di via Meomartini, non lontano dall’insediamento della Scuola ‘Bilingue’.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Wolkswagen Polo e una Opel Corsa. Cinque le persone ferite, tra le quali tre bambini. Si sono rese necessarie per tutti le cure dei soccorritori, sul posto con due ambulanze, con la successiva ospedalizzazione nei due presidi cittadini, il ‘San Pio’ e il ‘Fatebenefratelli’. Una bambina, in condizioni più gravi, è stata trasferita in elisoccorso, con prognosi riservata, presso il presidio pediatrico ‘Santobono’ di Napoli, per ottenere cure specialistiche mirate.

