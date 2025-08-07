Mo: media, ’17 palestinesi uccisi dall’Idf nelle prime ore di oggi’

Gaza, 7 ago. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha ucciso almeno 17 palestinesi negli attacchi avvenuti nelle prime ore di oggi. Lo riporta al Jazeera, citando fonti mediche nell’enclave assediata. In particolare, un attacco aereo israeliano su un appartamento nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City, ha ucciso almeno quattro persone, tra cui un minorenne. Nel quartiere Sheikh Radwan, a nord di Gaza City, un attacco aereo israeliano su un appartamento ha ucciso almeno tre persone, scrive l’emittente del Qatar. Un attacco con drone su una tenda che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, ha ucciso almeno due donne. Un aereo israeliano ha attaccato un gruppo di palestinesi ad al-Ma’askar, a ovest di Khan Younis, ferendo diverse persone.