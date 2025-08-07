Mezzo milione per la messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi urbani e dei percorsi pedonali antistanti il Parco pubblico di Via Annunziata, di fronte Palazzo Mosti.

Lo ha deciso ieri la Giunta recependo la proposta formulata dal vice sindaco Francesco De Pierro, delegato ai fondi Por-Pics. Una riunione lampo per destinare parte delle rinvenienze di cui al IV Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma del ‘Più Europa’, sulla base del quale il Comune di Benevento ha beneficiato di 4.634.216,45 euro.

