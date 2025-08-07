Il Pubblico Ministero Maria Amalia Capitanio della procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento ha chiesto l’archiviazione con riferimento al crollo del cimitero di Sant’Agata de’ Goti, evento che si concretizzò nel gennaio del 2023 e che comportò lo scivolamento di un intero blocco di loculi nel sottostante Vallone Pozzilli limitrofo alla stessa area cimiteriale. Dopo i fatti di ormai due anni e mezzo or sono, l’Ente comunale ebbe ad impegnarsi costruendo un nuovo blocco nell’area del cimitero nuovo dove furono trasferiti i resti intanto recuperati dal Vallone grazie ad un’opera che fu dura quanto certosina. E ora l’evoluzione della Procura che non lascia soddisfatto il legale che tutela 19 delle parti offese. E non solo.

