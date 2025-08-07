C.sinistra: Renzi, ‘Conte? Vanno trovati punti d’accordo o Meloni governa 20 anni’**

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni con maggiore stile di Salvini sta ricalcando la richiesta di pieni poteri. In questo contesto c’è un centrosinistra che è molto sinistra con Conte, Avs e un Pd che non è il mio Pd, un Pd che è molto diverso da dieci anni fa”. Se c’è solo la sinistra, “la Meloni governa 20 anni. Ma se nasce un centro, succede che il centrosinistra se la gioca. Per questo la Meloni ce l’ha con me. Se noi sugli argomenti facciamo la differenza, vinciamo”. Lo dice Matteo Renzi a La Versiliana.

“Conte? Con Conte abbiamo posizioni diverse ma anche Tajani e Vannacci hanno posizioni molto distanti, ma si mettono d’accordo. E quindi è evidente che con Conte, Bonelli, Fratoianni, Schlein vanno trovati dei punti di accordo”.