Almasri: Gianassi(Pd), ‘Nordio non scappi e risponda su tutto’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Davanti alle dichiarazioni di oggi di Nordio, che fa la controfigura di Giorgia Meloni, la questione è molto semplice: Nordio era informato o no? Era informato e ha mentito al Parlamento o la capo di gabinetto decideva tutto senza coinvolgerlo e lui allora non è in grado di gestire il suo Ministero?”. Così il capogruppo del Pd nella commissione giustizia della Camera, Federico Gianassi

“Nordio – aggiunge Gianassi – ha dichiarato che le scelte politiche sul caso Almasri sono state assunte tutte da lui. Bene, e allora conferma di essere stato informato della riunione che si è tenuta già il 19 gennaio, all’ora di pranzo, alla quale hanno partecipato i più alti vertici di governo e la sua capo di gabinetto in relazione alle implicazioni derivanti dall’arresto di Almasri? In Parlamento tutto questo lo ha taciuto”.

“Era inoltre al corrente del documento redatto dal capo del Dag Birritteri il 20 gennaio, che – se firmato da Nordio – avrebbe consentito l’arresto di Almasri e la sua estradizione alla Corte Penale Internazionale? Se quel documento non gli è mai stato sottoposto, allora è evidente che le decisioni non erano sue ma della sua capo di gabinetto che glielo ha nascosto. Se invece lo ha ricevuto e ignorato, si assuma la responsabilità politica della fuga del criminale. Serve onestà, e’ finito il tempo delle menzogne. Il Ministro smetta di scappare dalla verità. Nordio non scappi e risponda su tutto”.