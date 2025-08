Analisi territoriale relativa ai consumi delle famiglie italiane realizzata dall’Istituto “Tagliacarne”, con dati relativi al 2023.

Per Benevento emerge nel complesso la bassa rilevanza quantitativa del dato aggregato territoriale dei consumi delle famiglie pari a 3 miliardi e 718 milioni di euro, una grandezza esigua in assoluto e in rapporto all’incidenza sul totale nazionale pari allo 0,3%.

