“Nel Sannio il servizio di emergenza 118 continua a operare con ambulanze obsolete, con il rischio di frequenti avarie. Una situazione che mette a rischio la salute dei cittadini e solleva interrogativi sempre più urgenti sulla gestione delle risorse da parte della ASL di Benevento”. Così, la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Sabrina Ricciardi. Che ricorda: «secondo quanto previsto dal bando di gara, i mezzi avrebbero dovuto essere dismessi una volta superati i 150.000 chilometri di percorrenza o i cinque anni dall’immatricolazione. Eppure, ambulanze abbondantemente oltre questi limiti hanno continuato a circolare per almeno due anni, in violazione, evidente, delle condizioni contrattuali. Ci si chiede come l’ASL, in qualità di ente appaltante, abbia potuto tollerare una simile condizione senza esercitare il controllo previsto dalla convenzione. Nessuna vigilanza costante, nessuna verifica rigorosa sulla qualità del servizio erogato dall’aggiudicatario. Il risultato è un sistema logoro e inefficiente, che espone cittadini e operatori a rischi inaccettabili. Come se non bastasse, la stessa ASL ha inserito nella nuova convenzione una proroga di quattro mesi per la sostituzione dei mezzi, che avrebbe dovuto avvenire a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Una seconda proroga ha spostato tutto a maggio e solo dal 1° giugno sono state previste penali per i ritardi. A oggi, agosto, la sostituzione del parco mezzi non è stata ancora completata.

