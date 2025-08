Mo: Trump, ‘Usa concentrati su aiuti, occupazione Gaza dipende da Israele’

Washington, 6 ago. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non interferirà con i piani israeliani di occupare l’intera Striscia di Gaza. “Dipenderà in gran parte da Israele”, ha detto riguardo la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu (che dovrà ricevere l’approvazione definitiva del governo entro la fine della settimana) di prendere il controllo dell’intera enclave, anche se questo metterebbe in pericolo la vita degli ostaggi rimasti nelle zone non ancora conquistate dall’esercito.

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il suo obiettivo principale è quello di sfamare gli abitanti di Gaza “che evidentemente non se la passano molto bene con il cibo”. Trump ha aggiunto che “Israele ci aiuterà in termini di distribuzione e anche di denaro, così come gli Stati arabi”.