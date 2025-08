Dazi: Ricciardi (M5S), ‘Meloni segue in tutto e per tutto Von der Leyen’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Il governo Meloni segue in tutto e per tutto quello che fa la commissione europea di Von der Leyen. Vedere una commissione europea che dopo l’elezione di Trump risponde con un piano che si chiama ReArm Eu, per spendere 800 miliardi in armi, e che in più non sa sostanzialmente cosa fare sui dazi, è mortificante”. Così in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

“Per questo chiediamo con un ordine del giorno di censurare questo accordo, che vincola migliaia di aziende e di lavoratori. E in tutto questo non abbiamo capito cosa pensa la Premier Meloni. Io ricordo Meloni e Salvini che in piena pandemia accusavano il governo di aver attivato “col favore delle tenebre” il Mes. Invece siete voi che si, col favore delle tenebre, avete attivato il Safe per prendere in prestito 14 miliardi di euro da spendere in armi”.

“Ma al governo non importa. Tanto i dazi non li pagheranno le grandi realtà economiche di questo Paese, ma i più fragili: le lavoratrici e i lavoratori. Siamo arrivati ad alcuni momenti già vissuti nella storia, a quando l’impero in crisi chiedeva grano alle periferie dell’impero stesso. Gli Stati Uniti sono l’impero e noi la periferia che gli sta dando il grano a discapito dei cittadini. Ecco il sovranismo del governo Meloni”.