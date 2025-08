Pausa di riflessione. Il mercato è in stand-by per il Benevento che, dopo aver ufficializzato il sedicesimo acquisto della sessione estiva (l’esperto portiere Danilo Russo), ha deciso di prendersi del tempo per valutare come completare l’organico da mettere a disposizione di Auteri. Le prossime mosse vanno condivise e per farlo sono necessarie ulteriori valutazioni, in particolar modo sui giocatori che in questo momento sono da considerare in bilico. Il riferimento non è solo a Carfora e Manconi – che, tra le altre cose, hanno pure il contratto in scadenza fra meno di un anno -, ma anche a Viscardi, la cui posizione è oggetto di valutazioni da parte del club giallorosso non per questioni di natura contrattuale, ma esclusivamente tecniche.

